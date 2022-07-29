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Sele kapılan isale hattı yenileniyor Ana reagülatör bağlantısı için çalışmalar sürüyor

İHA

Sele kapılan isale hattı yenileniyor Ana reagülatör bağlantısı için çalışmalar sürüyor

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz ay kentin içme suyu hattının büyük bölümünün sel sularına kapılmasının ardından ana regülatör isale hattında çalışmalara başladı. İçme suyu sorununu ek bir su alma regülatörü kurarak ortadan kaldıran Düzce Belediyesi, devre dışı kalan ana regülatörü yeniden faaliyete geçirmek için çalışma başlattı.
Düzce Belediyesi içme suyunun teminin gerçekleştirdiği Beyköy’deki ana regülatörü yeniden devreye almak için sel sularına kapılan isale hattı borularını değiştirmeye başladı. Geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinin ardından iki alternatif hat çekerek 3 gün içerisinde şehrin yüzde ellisine 6 gün içerisinde ise şehrin tamamını suyla buluşturmuştu. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, alternatif içme suyu regülatörlerinin sorunsuz çalışmasının ardından ağırlığını Beyköy’deki ana regülatörün kaybolan borularını yenilemeye verdi.
Ana regülatörden arıtma tesisine giden yolun çökmesi üzerine kaybolan isale hattı boruları yenileriyle değiştirilirken bir yandan da devletin diğer kurumları Uğur Suyu kenarındaki çöken yolu yeniden yapmaya devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar çöken yolda iki bölümde ana hat borularını değiştirdi. Yolun yapılmasının ardından diğer bölümlerde de borular değiştirilecek.

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