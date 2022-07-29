Düzce’de 10 bin çocuk spor yapıyor

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Spor Okullarına bu yıl 10 bin çocuk ve genç, yaz okulları spor eğitimlerinden yararlanıyor.

Düzceliler 34 branş ve 67 antrenörle açılan yaz spor okullarına rekor kayıt yaptırıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesinin ortaklaşa açtığı ücretsiz spor okullarına 10 bin çocuk ve genç kayıt yaptırarak kırılması güç rekora imza attı. Her sene öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açılan spor okulları eğitimlerine devam ederken kurslara katılan minik sporcular da sporun temelini alıyor.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, çeşitli branşlarda eğitim alan çocuklarımızı ziyaret ederek, geleceğin yıldızlarıyla bir araya geldi. 718 yaş arası çocuklar için ücretsiz düzenlenen Spor Okullarında, Atletizm, Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bisiklet, Bocce, Boks, Cimnastik, Çim Hokeyi, Eskrim, Futbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick boks, Masa Tenisi, Muay Thai, Okçuluk, Oryantiring, Satranç, Tekvando, Tenis, Voleybol, Wushu, Yüzme ve Bedensel Engelliler Okçuluk, İşitme Engelliler Güreş, Bedensel Engelliler Halter ile Engelli Yüzme olmak üzere toplam 34 branşta 67 antrenör ile eğitim veriliyor.

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