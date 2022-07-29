Hepatit anlatıldı

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– Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler stant açarak vatandaşları Hepatit ile ilgili bilgilendirmede bulundular.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği ‘‘Dünya Hepatit Günü’’ münasebetiyle poliklinik girişinde stant açılarak farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte stantta ki görevliler Viral Hepatitlerin (Bulaşıcı Sarılık) önlenmesi, korunması ve tedavi yolları hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunularak hazırlanan broşürleri dağıttılar.

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