Karadeniz’in en çok ihracat yapan 6. şehri Düzce

– Karadeniz’in en çok ihracat yapan şehirleri belli oldu. Buna göre Düzce 170 milyon dolarlık ihracatı ile listede 6. Sırada yer aldı.

2022 yılının ilk altı ayında ki ihracat rakamları belli oldu. Açıklanan verilere göre, Karadeniz bölgesinde en çok ve en az ihracatı yapan iller belli oldu. Buna göre listenin en başında Çorum yer aldı. Çorum 938 milyon dolarlık ihracat ile 1. sırada yer alırken, Samsun 673 milyon dolar ile 2. sırada, 480 milyon dolar ile Trabzon 3. sırada yer aldı. 40 milyon dolar ile Zonguldak 4., 203 milyon dolar ile Kastamonu 5., 170 milyon dolar ile Düzce 6., 166 milyon dolar ile Karabük 7., 165 milyon dolar ile Giresun 8., 146 milyon dolar ile Ordu 9., 109 milyon dolar ile Rize 10., 92 milyon dolar ile Bolu 11. sırada yer aldı. Karadeniz’in diğer illeri olan Amasya 67 milyon dolar, Gümüşhane 39 milyon dolar, Artvin 31 milyon dolar, Tokat 21 milyon dolar, Bartın 15 milyon dolar, Sinop 13 milyon dolar ve Bayburt 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

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