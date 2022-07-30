Sel sonrası yaralar sarılıyor Düzce Valisi Cevdet Atay, “86 köyün içme suyu sorunu çözüldü”

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilde meydana gelen sel sonrası İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar ile 86 köyün içme suyu sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Vali Cevdet Atay; 272829 Haziran tarihlerinde meydana gelen yağışlardan dolayı ilde 118 köyün ve bu köylere ait olan yollarda ise hasar oluştuğunu belirtti. Şehirde bulunan 86 köyde içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Atay; 30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 adet köprü, 27 adet menfez, 4 adet yaya köprüsünün kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

Köy yollarında 65 adet heyelan oluştuğunu ifade eden Atay, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti: “Yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri; selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağladı. 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuştu.”

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