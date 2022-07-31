Arkadaşlarıyla oturduğu barakanın önünde silahlı saldırıya uğradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu barakadan çıkan Doğan B., silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan B., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, barakada arkadaşlarıyla oturarak sohbet eden Doğan B., bir süreliğine barakadan çıktı. Bu sırada otomobilden inen kişiler, Doğan B.´ye tabancayla ateş açtı. Doğan B. vücuduna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Doğan B.´yi Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı. Doğan B. tedaviye alınırken, polis ekipleri ise otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-07-31 01:00:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.