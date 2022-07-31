Okul müdürleri ilk yardım eğitimi aldı

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– Düzce'de okul müdürlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, müdürlük bünyesinde kurulan ilk yardım eğitim birimi öğretmenlerin ardından okul müdürlerine de eğitim verdi. Okul müdürleri, ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini içeren önemli bilgiler edindi.

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