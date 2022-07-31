Tapu personellerine başarı belgesi

– Düzce'de tapu ve kadastro personellerine başarılı çalışmalarından dolayı belge verildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın imzaladığı başarı belgeleri, Tapu Müdürü Gülsen Sağlam ve Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın’a teslim edildi. Ankara Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nde yapılan program ile her iki müdürlükte de görev alanlara başarı belgeleri Bölge Müdür Yardımcısı Engin Yüksel tarafından verildi.

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