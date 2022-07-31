TÜGVA yaz okulu sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜGVA yaz okulu sona erdi

İHA

TÜGVA yaz okulu sona erdi

TÜGVA Düzce Temsilciliği tarafından açılan yaz okulu, düzenlenen program ile sona erdi.
Yaz okulunda çocuklar eğlenceli aktivitelerle eğlenirken, hem de manevi değerleri öğrendi. Sportif aktivitelerde okçuluk, futbol, basketbol ile eğlenceli vakit geçiren minikler, doğa kamplarıyla da çevre bilinci ile tanıştılar. Kent genelindeki ilk ve ortaokullardan toplam 350 öğrencinin eğitim alarak eğlendiği yaz okulu, yapılan program ile sona erdi.
Kredi Yurtlar Kurumu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Talha Sağlıklı, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, TÜGVA İl Temsilcisi Ersoy Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ali Sat, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Programda konuşan TÜGVA Düzce Temsilcisi Ersoy Mutlu, "Bu yıl 350 öğrencimiz yaz okullarımıza kayıt yaptırdı. Okullarımızda sabah saat 09.00’dan öğleden sonra 15.00’e kadar eğitimlerimiz devam etti. Ayrıca çocuklarımıza çeşitli sportif faaliyetler ve doğa kamplarıyla çevre eğitimi ve çevre bilinci kazandırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Programın sonunda yaz okuluna destek veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine teşekkür plaketleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Pakize" ve yavruları antik kentin maskotu oldu
YEREL HABERLER "Pakize" ve yavruları antik kentin maskotu oldu
En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER En İyi Narkotik Polisi Anne eğitimleri sürüyor
Kadınların telefonlarına KADES yüklendi
YEREL HABERLER Kadınların telefonlarına KADES yüklendi
Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı
YEREL HABERLER Başkan Koloğlu, Başsavcı Emre'ye Cumayeri'ni anlattı
Tapu personellerine başarı belgesi
YEREL HABERLER Tapu personellerine başarı belgesi
Okul müdürleri ilk yardım eğitimi aldı
YEREL HABERLER Okul müdürleri ilk yardım eğitimi aldı
Arkadaşlarıyla oturduğu barakanın önünde silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Arkadaşlarıyla oturduğu barakanın önünde silahlı ...
İş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER İş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
Beyköy Belediyesi selin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Beyköy Belediyesi selin yaralarını sarıyor
Altı ayda 10 bin 184 ton fındık ihraç edildi
YEREL HABERLER Altı ayda 10 bin 184 ton fındık ihraç edildi
Düzce’de 2022 yılında 222 proje hasırlandı
YEREL HABERLER Düzce’de 2022 yılında 222 proje hasırlandı
Temiz bir çevre için sahile indiler 1,5 ton çöp topladılar
YEREL HABERLER Temiz bir çevre için sahile indiler 1,5 ton çöp ...
Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar veriyor Sanayide bakım yoğunluğu Araç bakım servisi müdürü Ümit Sel: “Klima, silecek, fren, yağ kontrolleri yoğunluğu var”
YEREL HABERLER Kışın yaz, yazın kış lastiği kullanmak araca zarar ...
Bebeklere "Dünyaya hoş geldin" mektubu Mektup alan annelerin mutlulukları katlanıyor Riskli gebeler uygulama altında
YEREL HABERLER Bebeklere "Dünyaya hoş geldin" mektubu Mektup alan ...
Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı
YEREL HABERLER Vali Cevdet Atay yıl sonu gösterilerine katıldı
Sel sonrası yaralar sarılıyor Düzce Valisi Cevdet Atay, “86 köyün içme suyu sorunu çözüldü”
YEREL HABERLER Sel sonrası yaralar sarılıyor Düzce Valisi Cevdet ...
Milli sporculardan Vali Atay’a ziyaret
YEREL HABERLER Milli sporculardan Vali Atay’a ziyaret
Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim
YEREL HABERLER Alkollü sürücülere karayolunda sıkı denetim
Karadeniz’in en çok ihracat yapan 6. şehri Düzce
YEREL HABERLER Karadeniz’in en çok ihracat yapan 6. şehri Düzce
Milli sporculardan Yazıcı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Milli sporculardan Yazıcı’ya ziyaret
Genç MÜSİAD dönem Başkanı Abdülkadir Aydın oldu
YEREL HABERLER Genç MÜSİAD dönem Başkanı Abdülkadir Aydın oldu
3 kişinin öldüğü kanlı pusuyu, 1 yıldır planlıyorlarmış
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kanlı pusuyu, 1 yıldır ...
Hepatit anlatıldı
YEREL HABERLER Hepatit anlatıldı
Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.