Bakan Yardımcısı Baydaş, Düzce'de incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Düzce'de hayata geçirilen spor yatırımlarını inceledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, yatırımları ve çalışmaları incelemek üzere Düzce’ye geldi. İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Baydaş, gençlik için yapılan yatırımları ve çalışmaları inceleyerek, yapılması gerekenler hakkında bilgiler aldı. İl Müdürü İsa Yazıcı, ziyaret esnasında proje ve taleplerini de ileterek destek istedi.

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