Duyarsızlık için belediye uyarı yaptı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan Melensupark’ta atılan çöpler için 'Lütfen atmayın' uyarısı yapıldı.

Her gün yüzlerce kişinin spor ve piknik yapıp parklarda eğlendiği Melen Su Park’ın tuvaletlerine atılanlar, kanalizasyon hatlarını tıkadı. Atılanların hatların tıkaması nedeniyle Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri gün aşırı kanalizasyondaki yabancı maddeleri çıkartmak zorunda kaldı. Tıkanıklığa neden olan çocuk bezi ve ped, pantolon, iç çamaşırı, taş, şişe, cep telefonlarının kanalizasyon hattından çıkması görenleri şaşırttı. Bunun üzerine Düzce Belediyesi uyarı yayınlamak zorunda kaldı. Yapılan uyarıda vatandaşların daha hassas davranmaları istendi.

Ekipler atıkların arıtma tesislerinin çalışma sistemini de bozduğunu belirtilerek vatandaşlarda çevreyi korumada daha hassas davranmalarını istedi.

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