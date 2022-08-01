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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Düzce Günleri dualarla başladı

İHA

Dünya Düzce Günleri dualarla başladı

Düzce'nin 81 numaralı plakası referans alınarak, 8. ayın 1'ine denk gelen tarihte her yıl kutlanacak olan "Dünya Düzce Günleri" etkinlikleri başladı. Düzce’yi fetheden Konuralp Bey’in türbesinde yapılan dua ile başlayan programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü herkesi etkinliklere katılmaya davet etti.
Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 8 gün boyunca sürecek olan Dünya Düzce Günleri Konuralp Bey türbesinde edilen dualarla başladı. Dünya Düzce Günlerinin startına Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kurum müdürleri, siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı.
Vali Cevdet Atay ile Başkan Dr. Faruk Özlü, Konuralp’te turizm destinasyon planı yolu üzerinde yürüyüş yaptıktan sonra Konuralp Bey türbesine geçerek dualarla Dünya Düzce Günlerinin açılışını yaptı.

“Dünyadaki tüm Düzcelileri düşündük”
Dünya Düzce Günleri açış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Faruk Özlü, “İstanbul için Fatih Sultan Mehmet ne ise Konuralp Bey de bizim için öyledir. Dünyanın dört bir yanında yaşayan Düzcelileri de düşünerek Dünya Düzce Günlerini kısıtlı imkanlarla organize ettik. Bugünden itibaren Düzceliler etkinliklerle ve akşamları da konserlerle eğlenecekler. Basın mensuplarımızın duyarlı davranışlarıyla Düzce’mizin tanıtımının her alanda gerçekleştirileceğine inanıyorum. Dünya Düzce Günlerimiz tüm Düzcelilere hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu.
Vali Cevdet Atay da “Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında kalan Düzce’nin ulaşılabilirlik açısından önemli konumda olduğunu belirtmek isterim. Burada tarih var, burada doğa var. Dünya Düzce Günlerinin hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Osmanlı saraylarının önemli yemeklerinden biri olan Konuralp Pilavı misafirlere ikram edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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