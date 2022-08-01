Düzce'de 577 aileye destek verildi

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destekleri Programının ödemeleri başladı. Düzce’de ödemelerden yararlanan 577 aileye 292 bin 350 lira ödeme yapıldı.

Düzce'de destek programından faydalanacak kişiler belirlendi. Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yeni destek programından faydalandırılan 577 hane için toplam 292 bin 350 lira ödemeler yapıldı. Türkiye Aile Destekleri Programı başvuruları devam ederken, vatandaşlar başvurularını eDevlet üzerinden ya da vakfa giderek gerçekleştirebilecek.

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