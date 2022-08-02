Özel anaokulunda şişme havuza düşen küçük Timurhan, boğulma tehlikesi geçirdi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de özel bir anaokulunun su dolu şişme havuzuna düşüp, boğulma tehlikesi geçiren Timurhan D. (3) görevlilerce kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda meydana geldi. Yaz dönemine başlayan Timurhan D. burada su dolu şişme havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren küçük Timurhan, görevlilerce havuzdan çıkarıldı. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Timurhan'a ilk müdahaleyi yaptı. Timurhan D., Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-02 15:13:14



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