Faruk Özlü’ye sevgi seli

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Dünya Düzce Günleri çerçevesinde düzenlenen etkinliğe Katılan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye gençler yoğun ilgi gösterdi.

Dünya Düzce Günleri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 8 gün sürecek Düzce Günlerinde çeşitli aktiviteler ve konserler düzenleniyor. Kent meydanında düzenlenen konserler renkli görüntülere sahne oluyor. İlk akşam düzenlenen konserde ünlü sanatçı Fatma Turgut sahne aldı. Konseri izleyenler unutulmaz bir gece yaşadılar.

Konseri Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de takip etti. Alana gelen Özlü’ye gençler yoğun ilgi gösterdi ve birçoğu öz çekim yaptı.

Faruk Özlü’de ilgiden memnun olurken devam eden konserlere Düzce halkını davet etti.

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