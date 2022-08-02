Yüzünü yıkamak isterken düştüğü gölette boğuldu

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, gölette elini yüzünü yıkamak isteyen sol tarafı felçli Burak Erdinç (27), dengesini kaybederek düştüğü suda boğuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Melen suyu kenarında bulunan gölete elini, yüzünü yıkamak için eğilen Burak Erdinç, dengesini kaybederek suya düştü. Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun sol tarafı felçli olan Burak Erdinç, sudan çıkamayarak boğuldu. Burak Erdinç´in cansız bedenini görenlerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri geldi. Erdinç´in cansız bedeni, sudan çıkararak otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-02 20:50:39



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