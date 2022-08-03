Arızayı kontrol etmek isteyen otel sahibi akıma kapılıp öldü



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de otel işleten Suat Öztürk (56), jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında D-100 karayolu Küçük Melen mevkisinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel sahibi Suat Öztürk, iddiaya göre, otelin jeneratör ve havalandırma sistemindeki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suat Öztürk´ü Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Suat Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-03 19:18:26



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