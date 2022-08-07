İngiltere'den memleketine tatile geldi, arıların sokması sonucu öldü

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, İngiltere´den memleketine yaz tatiline gelen Basri Alagöz (53), arıların sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olay dün Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. İngiltere´de çalışan ve yaz tatili için memleketine gelen Basri Alagöz, evinin bahçesinde zaman geçirirken arıların saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine Akçakoca Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Alagöz, buradan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Basri Alagöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alagöz´ün cenazesi bugün Karatavuk köyü mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2022-08-07 20:13:02



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