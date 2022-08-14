Yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal kurtarıldı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) -DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yığılca'da devriye görevinde bulunan orman muhafaza memurları, yerde hareketsiz duran kartalı gördü. Kartalı alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerine götürdü. Veteriner hekim, kartalın avladığı yılana yutamadığını fark etti. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Böylece kartalın rahat nefes alması sağlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren kartalın gerekli bakımlarının ardından doğaya salınacağı bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2022-08-14 11:07:15



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