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Şehidin hiç kullanmadığı otomobilini satıp, Kamerun'da su kuyusu açtırdılar

DHA

Şehidin hiç kullanmadığı otomobilini satıp, Kamerun'da su kuyusu açtırdılar


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)ERZİNCAN'da, 4 yıl önce operasyona giderken kamyonetin devrilmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesi, şehidin hiç kullanmadığı otomobilini satarak, Kamerun'da su kuyusu açtırdı. Oğlunun ilk aylardaki maaşlarıyla otomobil aldığını söyleyen Ayfer Kaplanbaba, "Nasip olmadı. Furkan, şehit oldu. İnşallah hayrı, ebediyen orada su gibi akacak" dedi.
Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, 24 Ekim 2018'de, Erzincan'ın İliç ilçesinden göreve gitmek için bindiği kamyonetin devrilmesiyle şehit oldu. Kaplanbaba, ilk aylardaki maaşlarıyla satın aldığı otomobile hiç binemedi. İzninde Düzce'ye gelip, otomobilini almayı planladığı belirtilen Kaplanbaba şehit olunca ailesi de aracı satarak Kamerun'da oğullarının adına su kuyusu açtırdı.
Anne Ayfer Kaplanbaba, "Furkan, göreve başlamasının ardından ilk maaşlarıyla araba aldı. Düzce'den bir arkadaşı almıştı. Gelip izninde arabasını götürecekti. Çok hevesliydi. Her gün kardeşine fotoğraflarını çektirip attırıyordu. Arabayı yıkamasını söylüyordu çünkü çok seviyordu. Kapıda bekliyordu ki Furkan izne gelip götürecek. Nasip olmadı götürmek. Furkan şehit oldu, araba kapıda kaldı. Uzun süre durdu. Binsek binemedik. Ben sattırmak istemedim ama sonra eşim, 'Nereye kadar kapıda saklayacağız. Bari satıp bir hayır yapalım' dedi. Arabayı satıp parasını gönderdik. Afrika'da adına büyük bir su kuyusu açıldı. İnşallah hayrı ebediyen orada su gibi akacak" diye konuştu.
EVİNE 'ŞEHİT KÖŞESİ' YAPTI
Ayfer Kaplanbaba, evinde oğlunun şehit olduğu gün üzerinde olan kıyafetleri, saatleri, fotoğrafları, asker kınası üzerinde duran eldiveni ve birçok kişisel eşyasının bulunduğu 'şehit köşesi' oluşturdu. Kaplanbaba, oğlunun eşyalarına sarılıp teselli aradığını söyleyerek, "Günümün tamamını burada geçiriyorum. Okuyorum, fotoğraflarına, kıyafetlerine bakıp hasret gidermeye çalışıyorum" dedi.
MEZUN OLDUĞU OKULA İSMİ VERİLDİ
Şehitlerin unutulmamasını isteyen Kaplanbaba, "Benim için en önemi olan, kendi oğlum ve diğer şehitlerin isimlerinin hiç unutulmaması. Gençlerin o bilinçle vatan sevgisiyle yetişmesini istiyorum. Bunlar hiç unutulmasın" diye konuştu.
Oğlunun adının, eğitim gördüğü okula verildiğini belirten Ayfer Kaplanbaba, kendisinin de daha önce burada temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyerek, "Yeşiltepe İlkokulu'na ismi verildi. Şu levhaya bakmak benim için büyük gurur. Ben bu okulda çalıştım. Furkan buradan mezun oldu. Ortaokulu burada bitirdi. İnşallah buradan birçok Furkan'lar yetişir. Vatana, millete faydalı olurlar" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-08-15 09:39:50

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