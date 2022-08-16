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Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

DHA

Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 12 yaralı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Gölyaka ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. 
Kaza saat 19.00 sıralarında, Gölyaka ilçesi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Hamamüstü Köyündeki fındık tarlasından aldığı işçiler ile Düzce istikametine seyir halinde olan İsmail Sevdioğlu idaresindeki 81 BG 173 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Römorkta bulunan 20 fındık işçisi yere savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Gülhan Yıldırım hayatını kaybetti. Yaralanan 1´i çocuk 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ
2022-08-16 20:36:54

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