En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda plastik yüklü TIR ile tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR alev alarak yanarken, TEM Otoyolu´nun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Murat KÜÇÜK

2022-08-18 19:05:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.