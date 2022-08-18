

Murat KÜÇÜK/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda tanker ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TIR ve tanker alev alev yanarken, 1 saat boyunca trafiğe kapanan otoyolun İstanbul yönü tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Düzce Kaynaşlı ilçesi Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden, yandığı için plakaları tespit edilemeyen Yasin Arpacı (22) yönetimindeki sodyum bikarbonat yüklü tankerle, Ramazan Sevim (42) idaresindeki plastik yüklü TIR çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri, yaralandı. Kazanın ardından tanker ve TIR alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Bolu'dan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Kaza ve ardından çıkan yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol, söndürme çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak yeniden tulaşıma açıldı. Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürdürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Murat KÜÇÜK

2022-08-18 20:10:36



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