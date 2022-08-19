Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, TEM yolunda 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Bataklıçiftlik mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Yaşar yönetmindeki 34 DK 7125 plakalı otomobil, aynı yöndeki Kamil Mamuk'un kullandığı 38 YT 729 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise Gökhan Yıldız'ın kullandığı 34 AR 943 plakalı otomobil ile Engin Söylemez'in 06 BHS 943 plakalı otomobiline çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Feyzanur Yıldız, Leyla Yıldız, Mehmet Yaşar, Zeyno Yaşar, Halim Yaşar, Yahya Serdar Tekeoğlu ve Gülseren Tekeoğlu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce´deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-19 16:37:34



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