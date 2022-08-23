El frenini çekmeyi unuttuğu cipi, sulama kanalına düştü

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip, hareketlenerek sulama kanalına düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Şehit Murat Demir Mahallesi 281 Sokak'ta meydana geldi. Turgut Altınışık, 81 AAK 897 plakalı cipiyle evinin önüne geldi. Park ettikten sonra inen Altınışık'ın el frenini çekmeyi unuttuğu cip, kısa sürede hareketlenerek evin yakınındaki sulama kanalına düştü. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Cip, kurtarıcıyla sulama kanalından çıkarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-23 16:51:09



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