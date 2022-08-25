Pres makinesine sıkışan işçi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pres makinesine sıkışan işçi öldü

DHA

Pres makinesine sıkışan işçi öldü


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında pres makinesine sıkışan Bekir Ayvenli (44), hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Beyköy beldesinde 1'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Bekir Ayvenli, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden diğer işçiler müdahale ettiği Ayvenli, hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Ayvenli'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan Solmaz
2022-08-25 10:35:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Düzce'de av tüfeğiyle vurulan köpek tedavi altına ...
Düzce'de elektrikli otobüs test edildi
YEREL HABERLER Düzce'de elektrikli otobüs test edildi
Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Kapanın üzerine paspas koyup geçti, ehliyetine el ...
Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Düzce'de bağış parasının çalınması güvenlik ...
Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Akçakoca kesimi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan ...
Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye ...
Fındık hasadı bitti, nöbet başladı
YEREL HABERLER Fındık hasadı bitti, nöbet başladı
Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip kanala devrildi
YEREL HABERLER Düzce'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu cip ...
El frenini çekmeyi unuttuğu cipi, sulama kanalına düştü
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu cipi, sulama kanalına ...
Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Nefes borusuna kaçan dönerle yaşamını yitirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.