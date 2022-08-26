Engelli gibi davranan dilenci, bacağındaki aparat çıkarılınca koştu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, bacağına taktığı ortopedik aparatla kendisine engelli görüntüsü verip dilenen kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Zabıta memurları aparatı çıkarınca dilenci koştu.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bacağına taktığı ortopedik aparatla dilenen kişinin oyununu ortaya çıkardı. D-655 kara yolu üzerindeki trafik ışıklarında 'Bir babanın feryadı' başlıklı gazete küpürünü gösterip, duygu sömürüsü yaparak dilenen kişi, zabıta müdürlüğüne getirildi. Dilencinin kullandığı gazete küpüründeki babanın da kendisi olmadığı belirlendi. Zabıta memurlarının ortopedik aparatı çıkarmasıyla engelli olmadığı anlaşılan dilencinin topladığı paraları çorabına sakladığı tespit edildi. Aparat çıkarılınca dilenen kişinin müdürlüğün bahçesinde koştuğu görüldü. Karabük'ten Düzce'ye gelip dilendiği tespit edilen ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza kesilirken, üzerindeki paralara da tutanak tutularak el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-26 14:28:25



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