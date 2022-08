'Erkek arkadaşım eve kilitledi' ihbarında bulundu, itfaiye balkondan aldı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği söyleyen Çise C., merdivenli itfaiye aracıyla balkondan alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Aydınpınar Caddesi´nde meydana geldi. Apartmanın 5´inci katında oturduğu dairede kilitli olan Çise C., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, erkek arkadaşının kendisini eve kilitlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, Çise C.´yi merdivenli araçla balkondan alarak çıkardı. Çise C., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Polis, Çise C.´nin iddiası üzerine erkek arkadaşını bulmak için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-08-29 11:16:38



