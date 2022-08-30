İnşaatta asansörden düşen işçi ağır yaralandı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde inşaatın dış cephesine kurulu asansörden düşen işçi Muhammet Doğan, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşil Mahalle´de meydana geldi. İnşaatta çalışan Muhammet Doğan, yukarıdaki mesai arkadaşlarına yemek çıkarmak için dış cepheye kurulu asansöre bindi. Asansör 3´üncü kata geldiğinde Doğan, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gölyaka Tezcan SOLMAZ

2022-08-30 14:45:20



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