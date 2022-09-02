Arazi tartışmasında ağabeyini baltayla öldürdü, kız kardeşini yaraladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde, Adem Köseoğlu arazi meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Kadem Köseoğlu´nu baltayla öldürdü, kardeşi Neriman Köseoğlu´nu ise yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca´ya bağlı Küpler köyünde meydana geldi. Köseoğlu kardeşler arasında fındık arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Adem Köseoğlu eline geçirdiği baltayla önce ağabeyi Kadem Köseoğlu´nu öldürdü, ardından kardeşi Neriman Köseoğlu´nu yaraladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi Neriman Köseoğlu'na müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köseoğlu tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Adem Köseoğlu bir süre sonra teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Tezcan SOLMAZ

2022-09-02 15:04:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.