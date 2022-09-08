TED Düzce ve Bolu kolejlerinin yeni eğitim yılı törenle açıldı



DÜZCE, (DHA) TED Düzce ve Bolu kolejleri 2022-2023 eğitim yılı açılışı düzenlenen törenle yapıldı.Düzenlenen törene Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, TED Düzce ve Bolu kolejleri kurucusu Önder Tonyalı, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.KPSS İLE ÖĞRETMEN SEÇİLMESİNE KARŞIYIZDüzce Şıralık Mahallesi´nde bulunan TED kolejinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bugün açılma sürecini tamamlamış, Düzce ve Bolu okullarımızın hem yeni eğitim-öğretim yılının açılışını yapmak Türk Eğitim Derneği´nin eğitim semineri sürecini başlatmak için buradayız. Öğretmenlik bir toplumda baktığımız zaman eğitim seviyesi ile ülkelerin, kalkınmışlık seviyeleri arasında bir paralellik var. Tüm raporlarda bulunu görüyorsunuz. Bir ülkenin eğitim seviyesi ne kadar yukardaysa o ülkenin kalkınma seviyesi de eşdeğerde gidiyor. Artık hiçbir savaş silahla yapılmıyor, beyinle yapılıyor. Artık kalabalıklarda yapılmıyor, değişim, dönüşüm ve bireylerle yapılıyor. Ama bu bireylerin sayısının fazla olması gerekiyor. Bizde Allah uzun ömür versin Aziz Sancar Nobel aldı. Adamcağızın ödül almaktan başı döndü. Amerika ile Türkiye arasında kaç saat uçtu ben bilmiyorum. Yakında muhtarlarda kendisine ödül verecek diye tahmin ediyorum. Keşke bu ülkeden yüz binlerce Aziz Sancar çıksa. Aziz Sancar gibi insanlar çıksa. Biz gururla ülkemizi ileri taşıyacak şeyler yapsak. Biliyorsunuz kovid aşısını bulan 2 Türk kökenli kişi ülkemizi gururlandırdı. Ülkemizi ileri taşıyanlar, değişim ve dönüşümü taşıyanlar öncü insanlardan oluşuyor. 1960´lı yıllarda meslek olarak kabul edilen öğretmenliğin bu kadar geç olsa da bir meslek olarak kabul edilmesini bir kazanç olarak görüyorum. Bunlarla ilgili tartışmalar olabilir. Bunlarla ilgili doğru ya da yanlışlar olabilir ki bize göre de var. Ama bunun bir başlangıç ve başarılı olmasının altını çizmek mecburiyetindeyiz. Bir öğretmenin öncü faktörünü düşündüğünüz zaman öğretmenin yetkinliklerini iyi tartışmak mecburiyetindeyiz. Bu ülkede akıllı öğretmenlerin karşısına birileri çıkıp akıl tartışabiliyorlar. Burada kim kazanıyor kim kazanmıyor umurumda değil. Burada önemli olan evlatlarımızın neye ihtiyacı olduğu ve ne kazandığıdır. Türk eğitim ve öğretim çıktılarına resmi olarak baktığınız zaman yüzde 30´u öğretmen. Yaklaşık yüzde 40 civarı genetik. Bununla birlikte aile ve onlarca faktöre dayanıyor. Dolayısı ile aslında dokunabileceğiniz en önemli argüman öğretmendir. Biz KPSS ile öğretmen seçilmesine karşıyız. Yuvarlağın içinin doldurulmasıyla öğretmen seçilmez. Öğretmen aslında çoklu mülakat süreci ile seçilir" dedi.'ÜLKENİN EĞİTİM ALANINDA KADERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ'Pehlivanoğlu, eğitim konusunda ülkenin kaderini değiştirmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Türk Eğitim Derneği´nin hayali ülkenin kaderini değiştirmektir. Siyasi bir kader değiştirmekten bahsetmiyorum bu bizim işimiz değil. Millet kime oy vermişse bizim başımızın tacıdır. Evet bir Cumhuriyet kurumuyuz ama her siyasi partiye eşit mesafede elimizden gelen desteği veririz eğitimle ilgili kısımlarda. Bizim kader değiştirmek dediğimiz şey her Türk evladına dokunmaktan geçer, eğitimin niteliğini arttırmaktan geçer. Türkiye´deki mesleki eğitim süreçlerine katkı vermemizden geçer. Türkiye´de laboratuvar olarak devlete bazı şeylerde destek olmamızdan geçer. Bu milletin yoksul çocuklarına okulda ya da okul dışında burs vererek onların öncü çocuklar olmasını sağlamaktan geçer. Türk Eğitim Derneği 1928 yılında kurulmuş bu ülkenin ilk sivil toplum örgütüdür. Bizim hayalimiz 10 bin nitelikli öğrenciye bur vermek"İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ise TED kolejlerinin eğitim alanındaki önemine dikkat çekerek, "Türk Eğitim Derneği´nin, Düzce´de okul açmasının Düzce´ye güç kazandıracağını düşünüyorum. Türk Eğitim Derneği´nin kuruluş amacıyla Düzce´de eğitim ve öğretimi güçlendireceğinden şüphemiz yok. İnşallah okulumuzla ve milli eğitim müdürlüğü olarak bizde güzel iş birlikleri yapacağız. Güzel çocuklarımızı güzel yetiştirme gayretinde olacağız. Çocuklarımızın Dünya´daki yaşıtlarıyla rekabet edecek bilgiye sahip olmalarını hedefliyoruz. İş hayatının beklediği beceriyi çocuklarımıza kazandırmayı ve bu ülkenin değerlerini benimsemeyi bu çocuklarımıza kazandırmalıyız. Atatürk´ün gösterdiği yolda bize emaneti olan çocuklarımızı yetiştirme gayretinde olacağız. Tabi ki çocuklarımızın yeniliklerden haberdar olmaları ve bu yenilikleri kullanmaları gerekiyor. TED Koleji de kurumsal yapısıyla görev yapacak olan bütün kademedeki öğretmen arkadaşlarımızı geliştiriyor olması güçlü yapısının bir göstergesidir" diye konuştu. DHA-Eğitim Türkiye-Düzce

2022-09-08 16:02:46



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