Akçakoca'da balıkçılar, 250 ton palamut avladı

Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları 250 ton palamutla limana döndü.
Batı Karadeniz´in önemli liman bölgelerinden Akçakoca'da, balıkçıların bol miktarda palamut yakalaması sevindirdi. Akçakoca'da avlanan balıkçılar, limana 250 ton palamutla döndü. Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon ve Ordu'dan Karadeniz´e açılan balıkçılar, teknelerini palamutla doldurdu. Balıkçı Mehmet Bakırcı, "Ben 15 yıldır balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu yıl palamut bolluğu Akçakoca'da bulunuyor. Bereketli bir av sezonu yaşıyoruz. Kasasını 250-300 liradan satıyoruz. Bu yıl palamut bolluğu yaşayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMA
2022-09-16 16:31:16
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