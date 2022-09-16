Akçakoca'da balıkçılar, 250 ton palamut avladı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)- DÜZCE´nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçılar, avladıkları 250 ton palamutla limana döndü.

Batı Karadeniz´in önemli liman bölgelerinden Akçakoca'da, balıkçıların bol miktarda palamut yakalaması sevindirdi. Akçakoca'da avlanan balıkçılar, limana 250 ton palamutla döndü. Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon ve Ordu'dan Karadeniz´e açılan balıkçılar, teknelerini palamutla doldurdu. Balıkçı Mehmet Bakırcı, "Ben 15 yıldır balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu yıl palamut bolluğu Akçakoca'da bulunuyor. Bereketli bir av sezonu yaşıyoruz. Kasasını 250-300 liradan satıyoruz. Bu yıl palamut bolluğu yaşayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMA

2022-09-16 16:31:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.