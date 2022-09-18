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'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi

DHA

'Süslü kadınlar' Düzce'de pedal çevirdi


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de kadınlar, günlük hayatta bisikletin önemine ve kadınların erkeklerle aynı hak ve özgürlüklere sahip olduğuna dikkat çekmek amacıyla 'Süslü kadınlar bisiklet turu' düzenledi. Kadınlar, süsledikleri bisikletleriyle kent turu attı.
Düzce'de yaklaşık 50 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' kapsamında bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan kadınlar, günlük hayatta bisikletin önemi ve kadınların da erkeklerle aynı özgürlüklere sahip olduğunu vurgulamak amacıyla süsledikleri bisikletleriyle kent turu yaptı. Bazı kadınlar etkinliğe çocukları ile gelerek, renk kattı.
Etkinliğe katılan kadınlar adına konuşan Yıldız Gür Güner, "Bugün Düzce´de altıncısını yaptığımız 'Süslü kadınlar bisiklet turu', 2013 yılında İzmir´de başladı. Öyle çok büyüdü ki şu anda Dünya´da 25´ten fazla ülkede 200´e yakın şehirde eş zamanlı olarak yapılıyor. Bizim bunu süslenerek yapmamızdaki neden, bakanlığımızın ve belediyelerimizin sesimizi duyarak taleplerimize göre çalışmalarına yön vermelerini sağlamaktır. Dünya Otomobilsizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında günlük hayatımızda bisikletin yeri ve önemine dikkat çekmek, kadınlarımızın toplumdaki görünürlüğünü sağlamlaştırmak, kadınların erkeklerle aynı hak ve özgürlüğe sahip, aynı iş yükü ve sorumluluğu alma gücüne sahip olduğunu göstermek amacıyla yapıyoruz. Bu turumuzda kadınlarımızın görünürlüğünü arttırmak hedeflerimiz arasında. Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek, karbon salınımını gündemde tutmak ve çocuklarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir hayat sunmak için Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na başladık ve devamını getirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-09-18 18:28:55

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