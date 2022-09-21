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Terk edilmiş fabrika bahçesinde ölü bulundu

DHA

Terk edilmiş fabrika bahçesinde ölü bulundu


Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Selman Dinler (45), eski bir fabrika bahçesinde ölü bulundu.
Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce´nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyü mevkisinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesinde oturan Selman Dinler, sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler´in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler´in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-09-21 22:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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