Eski Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, son yolculuğuna uğurlandı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) TACİKİSTAN´da Kızılay adına insani yardım çalışması yaparken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden eski Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Tacikistan´da bir insani yardım projesi çerçevesinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale Ve Lojistik Merkez´inde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Taşlı´nın cenazesi tören için bahçeye getirildiğinde kardeşleri ve akrabaları üzüntü içerisinde tabuta sarılarak ağladı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTI

Eski Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak "Ömer Taşlı çok zor günlerde birlikte görev yaptığımız yürekli bir kardeşimizdi. Bir anısını anlatacağım. İsrail´in yoğun misket bombaları altında, Gazze´ye atılmaya başlandı. Araçlarımız yürümüyor ancak elimizde malzememiz vardı. 'Hadi Ömer at arabasıyla malzemeleri dağıtalım' dediğimde at arabasına bindi ve yardımları dağıttık. Yüreğinde iyilik kandilleri yanan bir insanı böyle anmak istemezdim. Allah rahmet eylesin" dedi.

"İYİLİK DERVİŞİYDİ"

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Ömer Taşlı´nın bir iyilik dervişi olduğunu belirterek, "Etiyopya'ya yardım göndermek üzere Kızılay´a gittiğimde tanıştım. Daha sonraki insani yardım süreçlerinde de görüştük ve etkileşim kurduk. Candan bir yakınlaşmamız oldu. Kızılay Genel Müdürü olduktan sonra kendisi ile görüşmemiz devam etti. Bugün üzüntülü bir gündeyiz. Bizler üzülme hakkına sahibiz. Ama bir yandan da kendisine yakıştırdığı bir sıfatı var. 'İyilik dervişi' diyordu. O iyilik dervişi tüm dünyayı dolaştı yine memleketine geldi. Memleketinde huzur içinde kabrinde kıyamete denk varlığını sürdürecek. Biz Kızılaycılar olarak onun emanetine sahip çıkıyoruz ve büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Müdahale Ve Lojistik Merkez´inde düzenlenen törene Düzce Valisi Cevdet Atay, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, eski Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay çalışanları ve gönülleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşlı´nın cenazesi düzenlenen törenin ardından Konuralp Orhangazi Mezarlığı´na toprağa verildi.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan Solmaz

2022-09-26 16:47:45



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