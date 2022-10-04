Binali Yıldırım´ın Covid-19 testi pozitif çıktı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, semptomlar üzerine yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Programda konuşma yapan Yıldırım, semptomlar göstermesi nedeniyle ardında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne gitti. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yıldırım, Düzce´den ayrıldı. Binali Yıldırım sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-10-04 20:33:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.