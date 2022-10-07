Düzce'de, altyapı çalışmasında doğal gaz borusu alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, altyapı çalışmaları sırasında hasar gören elektrik hattından çıkan kıvılcımlar nedeniyle doğal gaz borusu alev aldı. Ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından gazı keserek, yangını söndürdü.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Sancaklar Mahallesi 811 Sokak'ta meydana geldi. Düzce Belediyesi'nin altyapı çalışmaları sırasında çökme oldu. Bu sırada doğal gaz borusu yerinden geçen elektrik hattı, hasar gördü. Çıkan kıvılcımlar nedeniyle de doğal gaz borusu alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yarım saat süren çalışmalar sonucu ana hattan dağıtım borusuna gelen gaz kesilerek, alevler söndürüldü.

'TEHLİKELİ DURUM YOK'

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Gülmez ise "Bu bölgede kanalizasyon altyapı çalışması esnasında oluşan göçme çalışması sonrası olay gerçekleşti. Aynı bölgeden elektrik hattıyla teması sonrası yangın oluştu. Arkadaşlarımız anında müdahale ederek, gazın kesilmesini sağladı. Tehlikeli bir durum yok. Gerekli çalışmayı yaparak tamirat sonrası çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-10-07 14:05:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.