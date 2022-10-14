TEM'de alev alan otomobil yandı

Bu ülkede 60 kilonun altındaki kadınlar neden evlenemiyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil motoru tutuşunca alev alev yandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Taner Işık idaresindeki 34 JR 4571 plakalı otomobilin motoru tutuştu. Taner Işık dumanı fark edince otomobilini emniyet şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobil alev alev yanarken, bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ

2022-10-14 12:40:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.