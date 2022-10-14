TEM'de alev alan otomobil yandı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil motoru tutuşunca alev alev yandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Taner Işık idaresindeki 34 JR 4571 plakalı otomobilin motoru tutuştu. Taner Işık dumanı fark edince otomobilini emniyet şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobil alev alev yanarken, bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Kaynaşlı Tezcan SOLMAZ
2022-10-14 12:40:44
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