Kestane toplamaya ormana gitti, ayının saldırısına uğradı



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, ormana kestane toplamaya giden Rahmi E.'ye (46) ayı saldırdı. Yaralanan Rahmi E., tedaviye alındı.

Olay, Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyünde meydana geldi. Rahmi E., kestane toplamak için ormana gitti. Bu sırada ayı ile karşı karşıya kalan Rahmi E., hayvanın uzaklaşacağını düşünerek bir süre hareketsiz bekledi. Ancak ayının koşmasıyla kaçmaya çalışan Rahmi E., daha fazla kaçamayacağını anlayınca hayvanı korkutmak için taş atmaya başladı. Ayının pençe darbeleriyle sağ eli ile bacağından yaralanan Rahmi E., kaçıp canını kurtarmayı başardı. Rahmi E.'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne kaldırılan Rahmi E., tedaviye alındı. Rahmi E.´nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Yığılca Tezcan SOLMAZ

2022-10-15 23:50:46



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