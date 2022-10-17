Şarampole yuvarlanan otomobilini görünce, `Ne emeklerle aldım´ diye ağladı



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de rampa inen otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Park ettiği otomobilinin şarampole yuvarlandığını gören Özlem Şanverdi, "Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım" diyerek ağladı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kalıcı Konutlar Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi mevkinde meydana geldi. Rampadan inen Hüseyin Arslan idaresindeki 34 BLU 456 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan Özlem Şanverdi´ye ait 81 FR 500 plakalı otomobile çarptı. Kazada, park halindeki otomobil şarampole yuvarlanarak bir binanın bahçesine düştü. Aracının şarampole yuvarlandığını geren Özlem Şanverdi gözyaşlarını tutamayarak, "Ben onu çizmedim bile. Ne emeklerle aldım" diyerek ağladı. Kazada yaralanan olmazken, polis inceleme başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-10-17 16:38:41



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