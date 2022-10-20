Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de arıza şeridine çekilen MDF yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul istikametine giden Mehmet Kırık´ın kullandığı 54 AEZ 848 plakalı MDF yüklü TIR, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova mevkisine geldiğinde arıza yaptı. Kırık, TIR´ı arıza şeridinde park etti. Mehmet Kırık araçta uyurken, bir süre sonra dorsede yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin fark edip uyardığı Kırık uyandı. Mehmet Kırık çekiciyi dorseden ayırdı. Tüm dorseyi saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-10-20 10:04:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.