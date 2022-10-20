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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

DHA

MDF yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de arıza şeridine çekilen MDF yüklü TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul istikametine giden Mehmet Kırık´ın kullandığı 54 AEZ 848 plakalı MDF yüklü TIR, saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova mevkisine geldiğinde arıza yaptı. Kırık, TIR´ı arıza şeridinde park etti. Mehmet Kırık araçta uyurken, bir süre sonra dorsede yangın çıktı. Yoldan geçen sürücülerin fark edip uyardığı Kırık uyandı. Mehmet Kırık çekiciyi dorseden ayırdı. Tüm dorseyi saran alevler, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-10-20 10:04:29

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