Kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde kahvede oyun sırasında çıkan kavgada Nevzat Karadeniz tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı´yı vurdu. Olayı duyarak kahveye gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı da Nevzat Karadeniz´i vurdu. Bıçakçı ve Karadeniz yaşamlarını yitirirken Ziya Bıçakçı gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Gümüşova Merkez Mahallesi´nde meydana geldi. Kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi dışarı çıktı. Nevzat Karadeniz tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı´yı vurdu. Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz´e tabanca ile ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi´ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Bıçakçı ve Karadeniz´in cenazeleri otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ
2022-10-23 09:18:27
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