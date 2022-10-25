Ağaç kaplama fabrikasında çıkan yangın, madeni yağ deposuna sıçradı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de ağaç kaplama fabrikasının kazan dairesinde çıkan ve yanındaki madeni yağ deposuna sıçrayan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Doğanlı köyündeki ağaç kaplama fabrikasının kazan dairesinde, saat 15.30 sıralarında buhar kazanının patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kaplama fabrikasının yanında bulunan madeni yağ fabrikasının deposuna sıçradı. Bölgeye sevk edilen Düzce, Kaynaşlı, Çilimli ve Cumayeri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü. İki fabrikada da hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-10-25 16:45:17
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