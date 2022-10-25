Apartmanda çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´nin Gümüşova ilçesinde, 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi. Bir apartman sakini muhabbet kuşlarını alarak dışarı çıkardı.

Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi´nde 17 dairenin bulunduğu 6 katlı apartmanının birinci katında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tüm katlarını sardı. Apartmanda yaşayanlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla balkonlardan vatandaşları kurtarırken, yangını da kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 9 kişi Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bir apartman sakini ise yoğun dumana rağmen evde kalan `Fıstık´ ve `Limon´ adını verdiği muhabbet kuşlarını alarak dışarı çıktı. Kuşların çok korktuğunu söyleyen vatandaş, "Sesleri çıkmıyor. Çok korktular" dedi.

Dairelerde hasara yol açan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Gümüşova Tezcan SOLMAZ

2022-10-25 20:27:18



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