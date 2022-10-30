Kazada yaralananları taşıyan ambulansa da iki araç çarptı  



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´de, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanırken, yaralıları hastaneye götüren ambulansa da iki araç çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Düzce Beyciler Mahallesi 1596 Cadde üzerinde meydana geldi. Çetin Tokgöz idaresindeki 81 S 1165 plakalı minibüs, karşı istikametten gelerek dönüş yapmaya çalışan Selahattin Yılmaz idaresindeki 54 YS 727 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan Batu Erdem Tokgöz, Ulviye Sayar, Yeter Mazlum, Rafiye Akbal ve Ümran Yılmaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

AMBULANSA YOL VERMEK İÇİN DURDU, KAMYON ÇARPTI

Kazada yaralananlardan 2 kişiyi alarak hastaneye götürmek için yola çıkan ambulansın sürücüsü Karaca kavşağına girerken, Musa Emer idaresindeki 81 DB 751 plakalı hafif ticari araç, ambulansa yol vermek için durdu. Bu sırada arkadan gelen Hüseyin Açan idaresindeki 81 DK 535 plakalı kamyon hafif ticari araca çarptı. Her iki araç sürüklenerek ambulansa çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Ambulans içinde bulunan yaralılar başka bir ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Kaza bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-10-30 13:14:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.