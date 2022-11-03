'Düzce kuzusu' pazara indi



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, ormanlarda yetişen ve `Düzce kuzusu´ olarak bilinen kestanenin pazarda satışı başladı. Farklı illerden gelip, tezgahlara akın edenler, kilo fiyatı 5070 lira olan kestaneden almak için pazarlık yapıyor.

Düzce'nin ormanlarında yetişen ve köylüler tarafından toplanan `Düzce kuzusu´ kestane, tadıyla her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye başladı. Doğal ortamında yetişen ve özellikle Trabzon, Ordu, Giresun, Hatay, Adana, İstanbul ve Ankara gibi illerde 'kebap' yapılarak satılan kestane, pazara indi. Fındık sezonu sonrası köylüler tarafından toplanan kestaneler, en önemli geçim kaynağı arasında yer alırken, yine bölgenin en büyük pazarı 'Kestane Pazarı'nda satışa sunuluyor. Kilosu 50 ile 70 liradan satılan kestaneden isteyenler, toptan alım için pazarlık yapıyor.

Kestane alım satım işleriyle uğraşan Hüseyin Sağlam, Düzce´de yetişen 'kuzu kestane'nin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Büyükşehirlerden pazarcı, halci, toptancı esnafı sezon boyunca satacakları kestaneleri Düzce´den temin ederler. 'Kuzu kestane' çok özel bir kestane. Biz Türkiye'nin her yerinde yetişen kestaneleri biliyoruz. Bunun ticaretini de yapıyoruz ancak 'kuzu kestane'nin yerini hiçbiri tutmuyor. Tamamen doğal bir ürün olduğu için tercih ediliyor. Gayet güzel ve aroması çok iyi bir kestane. 'Kuzu kestane'yi bilen insan başka kestane aramıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-03 10:32:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.