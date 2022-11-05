Otomobil, 5 araca çarptıktan sonra devrildi: 1 yaralı

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Ersin Kuyumcu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kalıcı Konutlar bölgesinde meydana geldi. Ersin Kuyumcu'nun kullandığı 81 AAB 398 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında ve sitenin bahçesinde park halinde bulunan 5 otomobile çarptı. Devrilen otomobilde sıkışan Kuyumcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Park halindeki araçlar hasar görürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-11-05 11:48:08



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