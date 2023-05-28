Düzce Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Düzce Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Düzce başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Düzce seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Düzce Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 89.73 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Düzce Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 187.759 oyla yüzde 71.95 - Kemal Kılıçdaroğlu: 73.194 oyla yüzde 28.05 aldı. Düzce 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 187.759 oyla yüzde 71.95

Kemal Kılıçdaroğlu: 73.194 oyla yüzde 28.05

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 182.976 oyla yüzde 68.60 - Kemal Kılıçdaroğlu: 66.447 oyla yüzde 24.91 oy oranı elde etmişti.

