Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans HaberleriDÜZCE - Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor
ABONE OL

Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor

DÜZCE - Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cDüzce'de yaşayan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Elif İnce, kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle enjeksiyon işlemlerinde yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için tasarladığı damar görüntüleme cihazını gözlük haline getirmek istiyor.ihazını geliştirmek istiyor

DÜZCE - Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor
AA

Elif İnce, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle damar yolu açılmasında yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için mart ayında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş'un desteğiyle damar görüntüleme cihazı geliştirdi.İnce, cihazı geliştirerek gözlük haline getirip sağlık çalışanlarının hizmetine sunmayı hedefliyor.- "Hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu"Elif İnce, AA muhabirine, babasının 2018 yılından beri kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

Babasının tedavi sürecinde sık sık hastaneye gittiğini anlatan İnce, "Babamın maruz kaldığı işlemleri gözlemliyordum. Burada bizi ve hemşirelerimizi en çok sıkıntıya sokan; enjeksiyon işlemleriydi. Babamın, özellikle kemoterapi aldığı dönemlerde damarları çok inceliyordu. Böyle olduğunda da hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu. Ben de Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) geldiğimde Adem hocamla 'Ne yapabiliriz, buna nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Biraz literatür taraması yaptık." diye konuştu.

İnce, damar görüntüleme cihazı tasarladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Web kamerasının ucuna kızılötesi filtre yerleştirdik çünkü etrafımızda çok çeşitli ışıklar var. Bu kızılötesi filtreyle birlikte kamera görüntüyü algılıyor. Şu an bir bilgisayar var ama tablet, telefon istediğimiz her türlü cihazla kullanılabilir. Bu sayede görüntüyü ekrana yansıtmış oluyor.Cihazı geliştirmek, gözlük haline getirmek istiyorum. Bu şekilde bakıldığında hemşirelerin aktif olarak kullanmaları çok zor. Bu haliyle her hastaya göre odağını ve boyutunu ayarlamak çok zor olacak. Biz bunu gözlük haline getirdiğimizde direkt perde gibi kafasından indirecek, bakacak ve iki elini de hastada aktif olarak kullanabilecek."

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş da İnce'nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Zaten iyi bir inovatif buluş yapabilecek her öğrencinin önce kendi çevresindeki problemlere çözüm üretmesi gerekiyor. Elif'in böyle bir yaklaşımı bizi heyecanlandırdı. Kendi araştırmalarıydı, biz sadece yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: KORONA AŞISI VURULDU! İşte ünlü Prof'tan ilk açıklama
SAĞLIKKorona aşısı olmuştu! O profesörden tavsiye
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü: Sığır ve kümes hayvanları Covid-19'u yaymıyor - Haberler
SAĞLIKSığır ve kümes hayvanları Covid-19'u yayıyor mu?
e-Nabız covid-19 test sonucu sorgulama ekranı! e-Nabız korona virüs testi sonucu öğrenme
SAĞLIKCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
Covid-19 test ücreti ne kadar? Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti nedir?
SAĞLIKCovid-19 test ücreti ne kadar?
Son dakika: ABD´li çift AYNI GÜN KORONADAN ÖLDÜ - Haberler
SAĞLIKÖlüme el el gittiler!
Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri nasıl başlar? İşte gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni korona tedbirleri için düğmeye bastı
SAĞLIKSağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs tedbiri!
16 Aralık Koronavirüs Tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Corona virüsü son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Göz tansiyonunun tedavi yolları - Son dakika uzmanı anlattı!
SAĞLIKGöz tansiyonunun tedavi yolları
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs yeni vaka sayısı...
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X