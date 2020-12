Üniversiteli Elif babasının rahatsızlığından etkilenerek tasarladığı damar görüntüleme cihazını geliştirmek istiyor

AA

Elif İnce, yaklaşık 2 yıldır kanser tedavisi gören babasının damarlarının incelmesi nedeniyle damar yolu açılmasında yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmak için mart ayında Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş'un desteğiyle damar görüntüleme cihazı geliştirdi.İnce, cihazı geliştirerek gözlük haline getirip sağlık çalışanlarının hizmetine sunmayı hedefliyor.- "Hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu"Elif İnce, AA muhabirine, babasının 2018 yılından beri kanser tedavisi gördüğünü söyledi.

Babasının tedavi sürecinde sık sık hastaneye gittiğini anlatan İnce, "Babamın maruz kaldığı işlemleri gözlemliyordum. Burada bizi ve hemşirelerimizi en çok sıkıntıya sokan; enjeksiyon işlemleriydi. Babamın, özellikle kemoterapi aldığı dönemlerde damarları çok inceliyordu. Böyle olduğunda da hemşireler için de hastalar için de kan almak zulüm haline geliyordu. Ben de Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) geldiğimde Adem hocamla 'Ne yapabiliriz, buna nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Biraz literatür taraması yaptık." diye konuştu.

İnce, damar görüntüleme cihazı tasarladığını aktararak, şöyle devam etti:

"Web kamerasının ucuna kızılötesi filtre yerleştirdik çünkü etrafımızda çok çeşitli ışıklar var. Bu kızılötesi filtreyle birlikte kamera görüntüyü algılıyor. Şu an bir bilgisayar var ama tablet, telefon istediğimiz her türlü cihazla kullanılabilir. Bu sayede görüntüyü ekrana yansıtmış oluyor.Cihazı geliştirmek, gözlük haline getirmek istiyorum. Bu şekilde bakıldığında hemşirelerin aktif olarak kullanmaları çok zor. Bu haliyle her hastaya göre odağını ve boyutunu ayarlamak çok zor olacak. Biz bunu gözlük haline getirdiğimizde direkt perde gibi kafasından indirecek, bakacak ve iki elini de hastada aktif olarak kullanabilecek."

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi fizik öğretmeni Adem Akkuş da İnce'nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Zaten iyi bir inovatif buluş yapabilecek her öğrencinin önce kendi çevresindeki problemlere çözüm üretmesi gerekiyor. Elif'in böyle bir yaklaşımı bizi heyecanlandırdı. Kendi araştırmalarıydı, biz sadece yönlendirdik." ifadelerini kullandı.