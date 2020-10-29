Düzce Valisi Atay'dan vatandaşlara

AA

Vali Atay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Valilik Meydanı Anıtpark'ta düzenlenen törenin ardından gazetecilere, kentte vakaların artış gösterdiğini fakat bunu vatandaşlarla el ele verip atlatabileceklerini söyledi.

Tek çözümün, vatandaşların şimdiye kadar gösterilen duyarlılığı sürdürmesi olduğunu vurgulayan Vali Atay, "Sanki vatandaşlarımıza biraz bıkkınlık geldi gibi fakat buna yer vermemeliyiz. Kesinlikle bu bıkkınlığa, rahatlamaya son vermeliyiz. Mesafe, maske ve temizliğe dikkat ederek bu hayatı sürdürmeliyiz. Bunun çok büyük bir sıkıntıya yol açacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara kalabalık ortamlardan uzak durmaları uyarısında bulunan Atay, şunları kaydetti:

"Bunu kendileri ve aileleri için bir neden olarak görsünler. Kalabalık alanlara girmeden birkaç kez düşünsünler, 'Ben bu alana girdiğim zaman bu hastalığı kapabilirim.' Bilmeden hissetmeden hasta olan arkadaşlarımız vardır. Bunun için dikkat etsinler. Evet, artışlar var fakat bu, çözemeyeceğimiz bir sorun değil. Arkadaşlarımızla sürekli toplantı yapıyoruz, sürekli görüş alışverişindeyiz. Kamu mensupları olarak bu hastalıkla mücadele etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da dikkat edecek ve bize yardımcı olacak. Hastalığa yakalanan birinin bir yerlere gitmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Bunun kimseye yararı yok ve hoş görülecek bir şey değil."Atay, hastalığa yakalanan vatandaşların ihtiyaçları olduğunda "112"yi arayıp yardım isteyebileceklerini sözlerine ekledi.